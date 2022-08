Mulheres foram abordadas e presas em Itatiaia - Divulgação

Mulheres foram abordadas e presas em ItatiaiaDivulgação

Publicado 23/08/2022 16:15

Três suspeitas de furtar cerca de R$ 20 mil em produtos de uma rede de hipermercado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram presas na noite de segunda-feira (22), na Via Dutra, em Itatiaia. As mulheres, de 26, 28 e 30 anos, estavam em um carro que seguia sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes já tinham recebido a denúncia sobre o crime e aguardavam pelo carro na rodovia. Uma outra integrante da quadrilha foi presa ainda no Rio.

Dentro do veículo foram encontrados materiais hidráulicos, como torneiras e chuveiros, além de utilidades para o lar, como panelas e ventiladores, bem como roupas e ferramentas. As mulheres foram entregues aos policiais da 16ª DP da Barra da Tijuca.