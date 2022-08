Publicado 31/08/2022 15:38

Equipes da Operação Foco, da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, em parceria com a Secretaria Estadual de Fazenda e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), realizam nesta terça-feira (31) a Operação One, com o objetivo de combater a entrada irregular de combustíveis no estado do Rio de Janeiro. A ação acontece no posto fiscal de Nhangapi, em Itatiaia.

Segundo a coordenação da operação, cerca de 30 agentes dos órgãos estão envolvidos. Os caminhões estão sendo parados e vistoriados. Atuando nas rodovias federais nas divisas dos estados, a Operação Foco e a Sefaz são responsáveis por combater a evasão fiscal no estado.