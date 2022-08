Campanha do agasalho em Itatiaia - Divulgação

Publicado 29/08/2022 16:55 | Atualizado 30/08/2022 19:35

Com o objetivo de arrecadar roupas e cobertores para a população em situação de vulnerabilidade social, a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Consultoria de Projetos para Assistência Social, promove a Campanha do Agasalho “Abraçe o Bem”.

As peças, em bom estado de conservação, podem ser entregues em caixas identificadas, na Prefeitura, no Hospital Municipal, na Rodoviária (Secretaria de Ordem Pública), na Casa da Cultura, na Secretaria de Assistência Social, no Centro de Convivência do Idoso e nas administrações regionais de Penedo e Maringá/Maromba.