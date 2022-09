Marco histórico está localizado em frente à sede dos Correios, na calçada de acesso ao prédio da Prefeitura. - Geninho/PMI

Publicado 08/09/2022 17:50

Durante a solenidade de hasteamento das bandeiras, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, na quarta-feira (7), o prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, inaugurou um monumento em homenagem a dois itatiaienses, os capitães Antônio Pereira Leite e João Ferreira de Souza, que integraram a Comitiva de Dom Pedro I.

Além de viajarem com o príncipe regente do Brasil, eles estiveram presentes na Proclamação da Independência. O marco histórico foi erguido por meio de uma parceria com o Centro Cultural Estalagem e está localizado em frente à sede dos Correios, na calçada de acesso ao prédio da Prefeitura, no bairro Vila Odete.

De acordo com o professor Marcos Cotrim, membro da Academia Itatiaiense de História, o capitão Pereira Leite foi um dos fundadores do Curato de São José de Campo Belo, no final da década de 1820, e construtor do prédio onde hoje funciona a Prefeitura Municipal. "Espero que todos visitem o monumento e que aprendam um pouco mais da história desse município, que é tão novo e que precisa tanto dos seus símbolos", completou.