Geada cobre vegetação do Parque Nacional do ItatiaiaLeandro Ramos/BR Parques

Publicado 01/09/2022 16:10

O mês da primavera amanheceu gelado no sul do estado. O Parque Nacional do Itatiaia registrou, na madrugada desta quinta-feira (1º), -12ºC. A temperatura foi medida na estação meteorológica de Campo Belo, localizada a aproximadamente 2.380 metros de altitude.

Segundo a concessionária que administra a reserva ambiental, a medição foi feita às 4h44. Com o frio, a vegetação foi encoberta por uma camada de gelo, dando uma nova "cara" ao Parque Nacional.