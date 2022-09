Animal foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Lorena/SP - Divulgação

Publicado 13/09/2022 18:18 | Atualizado 13/09/2022 18:31

Um tamanduá-mirim fêmea foi resgatado na tarde desta terça-feira (13) em Itatiaia. Ele foi encontrado por um morador do bairro Country Club, que viu o animal sendo atacado por um cachorro e acionou os guardas municipals do Grupamento Especial de Meio Ambiente.



O mamífero, nativo da Mata Atlântica, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Lorena, no interior de São Paulo.

Aparentemente, os agentes não identificaram nenhuma lesão no bicho, mas ele deve passar por uma avaliação antes de ser reintegrado à natureza.