Publicado 14/09/2022 19:44

Com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Itatiaia e da Cooperativa Parceiros Recicla, o Rotary realiza no dia 17 de setembro o Descarte Solidário de Eletroeletrônicos. A ação acontece das 9h às 15h na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre,

O objetivo é facilitar o descarte e conscientizar a população sobre a destinação correta dos itens que já não têm mais utilidade. Os moradores podem levar os equipamentos eletrônicos que estão quebrados e inutilizados para serem descartados.

Dentre os equipamentos que poderão ser descartados estão, por exemplo, fone de ouvido, carregador, lâmpadas de led, eletrodomésticos, televisão, computadores, entre outros.