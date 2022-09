Sexta-feira (23) tem previsão de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva - Cléber Mendes/Agência O Dia

Sexta-feira (23) tem previsão de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuvaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/09/2022 10:30

Rio - O fim de semana carioca vai ser de céu encoberto e temperaturas baixas durante todo o dia. De acordo com o sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, a frente fria que entrou na cidade trouxe muitas nuvens, e deve permanecer até amanhã. Há precisão de pancadas de chuvas isoladas somente para essa sexta (23).

Nos próximos dias, os termômetros indicam uma temperatura mínima de 13°C. Segundo a previsão, a temperatura da cidade se manterá estável e, em seguida, terá uma leve elevação no domingo, quando a máxima pode alcançar os 25°C. Os ventos devem ser de fracos a moderados.

Para sexta-feira (23), há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, com vento fraco a moderado. A temperatura na cidade seguirá baixa , com máxima de 24 °C, e a mínima de 16°C.

No sábado (24), o céu tem uma leve abertura, porém com queda na temperatura. Os ventos estarão fracos, com uma previsão de máxima de 22 °C e 13 °C, de mínima.

Já no domingo (25), a nebulosidade aumenta, no entanto, não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos e a temperatura máxima será de 24°C, e a mínima de 13 °C.

Na segunda-feira (26), existe a previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura terá uma leve elevação, com máxima de 28°C e mínima de 19 °C.