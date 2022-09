Motorista ficará dentro de cabine separada nos novos ônibus do BRT - Divulgação

Motorista ficará dentro de cabine separada nos novos ônibus do BRTDivulgação

Publicado 23/09/2022 15:20 | Atualizado 23/09/2022 15:28

Rio - Os novos ônibus do BRT encomendados pela Prefeitura do Rio começam a circular em outubro. Em seguida, mais veículos reforçam o serviço gradativamente até março de 2023. Neste ano, foram adquiridos 220 articulados e 71 convencionais. Com capacidade mínima de 190 passageiros, os novos BRTs contam com uma cabine que separa o motorista do resto da carroceria. Esse formato tem o objetivo de proteger o profissional contra possíveis agressões de passageiros.

"A cabine deve ser uma unidade fechada integrada à carroceria, que proteja o motorista e dê continuidade visual harmoniosa aos demais elementos do revestimento interno do veículo", diz um trecho do edital de licitação da nova frota.

fotogaleria

Outra novidade é a implementação de um sistema automático que impede o veículo de andar caso esteja com portas abertas. Essa medida pretende prevenir acidentes como a queda de passageiros do ônibus em movimento, como aconteceu na última segunda-feira em Curicica, na Zona Oeste do Rio

O objetivo da Prefeitura do Rio é renovar toda a frota até 2024. Para isso, ainda falta a aquisição de 200 coletivos para o BRT. Na quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes publicou fotos dos ônibus deixando a fábrica da Marcopolo.