Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, serviu como polo de atendimento - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 23/09/2022 14:35

Rio - A Prefeitura do Rio vai fazer mais um mutirão para quem precisa atualizar o Cadastro Único (CadÚnico), neste sábado (24). O atendimento funcionará a partir de 9h em oito pontos da cidade. Por meio deste cadastro, é possível tornar-se apto a receber benefícios do governo, como o Auxílio Brasil. No entanto, para fazer a inscrição e atualização no programa de transferência de renda, é preciso preencher os requisitos exigidos pelo governo federal.



A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) reforça que não é preciso estar cadastrado no Cras nem precisa de agendamento. A inscrição poderá ser feita no próprio mutirão.



No primeiro mutirão, realizado no sábado passado (17), com cerca de 300 profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), foram feitos 3.266 atendimentos. De segunda à sexta, os 47 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) continuarão atendendo a população, das 8h às 17h. O número de atendimentos foi aumentado de 60 para 90 desde a última quinta-feira (15), quando foram disponibilizados mais 100 computadores para os Centros.



A ação é um medida do governo municipal em resposta às reclamações de longas filas e falta de atendimento nos Cras, após um ataque hacker ao banco de dados da prefeitura ter inutilizado todos os computadores e causado instabilidade no sistema, paralisando o atendimento durante 20 dias.

Por que é preciso atualizar o CadÚnico?



Quando a família se inscreve no Cadastro Único, ela se compromete a atualizar os dados sempre que há uma mudança nas características da família (morte de alguém, nascimento, separação ou casamento) ou mudança de domicílio ou, no máximo, a cada dois anos. A falta de atualização dos dados do Cadastro Único pode levar à suspensão do benefício e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023.



Confira quem pode se inscrever, os locais de atendimento e os documentos necessários para realizar o cadastro abaixo:

Polos de atendimento para o Mutirão do CadÚnico (a partir de 9h):



- Arena Jovelina Pérola Negra (Praça Enio s/n) - Pavuna

- Ciep Compositor Donga (Estrada Boiúna s/n) - Taquara

- Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco (Av. Marechal Fontenelle, 4519) - Realengo

- Escola Municipal Rui Barbosa (Rua Aguiar Moreira, 652) - Bonsucesso

- Núcleo Esportivo Meireles Macedo (Estrada do Canhangá, 40) - Guaratiba

- Quadra da Escola de Samba Difícil é o Nome (Avenida Dom Hélder Câmara, 6990) - Pilares

- Vila Olímpica Dias Gomes (Estrada do Camboatá s/n) - Deodoro

- 9ª CAS (Coordenadoria de Assistência Social) (Rua Dom Pedrito, 1) - Campo Grande

Documentos obrigatórios para o cadastramento:



Para o responsável pela família - RF:

a) CPF ou Título de Eleitor;



Para os demais membros da família:

b) Qualquer um dos documentos de cada uma das pessoas da família: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor.



Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias que:



a) Possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo;

b) Possuem renda mensal familiar total de até três salários;

c) Possuem renda acima dessas, mas que estejam vinculadas ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões;