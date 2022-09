Casa de repouso fica na Praça Seca, Zona Oeste do Rio - Reprodução do Facebook

Publicado 23/09/2022 15:32 | Atualizado 23/09/2022 16:22

Rio - Policiais civis interditaram uma casa de repouso para idosos na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, no início da manhã desta sexta-feira (23), após constatar más condições as quais os pacientes eram mantidos. Segundo informações preliminares, a casa vinha sendo investigada desde a última semana, quando dois pacientes morreram.



Realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), a ação encontrou 32 internos na Casa de Repouso Outono, na Rua Florianópolis. No local, os idosos eram mantidos em péssimas condições de higiene - alguns chegaram a alegar que passavam fome.

Entre as irregularidades, os agentes encontraram sujeira e odor forte em todo o local, falta de cardápio para os internos, ausência de uma nutricionista responsável, desabastecimento de gêneros alimentícios, inexistência de evolução médica nos prontuários dos internos, roupa suja e detritos no chão da lavanderia. Três idosos apresentavam escaras e vários tinham lesões causadas por sarna.



Os policiais contaram com o apoio de fiscais da Vigilância Sanitária do município. Segundo a especializada, três idosos precisaram ser levados para unidades hospitalares da região. "Devido às suas condições de saúde", informou em nota.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), as famílias de todos os idosos estão sendo contatadas pelas equipes para buscá-los. Os pacientes que não forem direcionados para os familiares serão levados para abrigos públicos.