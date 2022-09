Projeto de Lei é de autoria da deputada Alana Passos (PTB) - Octacílio Barbosa / Alerj

Publicado 23/09/2022 15:46

Rio – O governo do estado do Rio de Janeiro alterou, nesta sexta-feira (23), a regulamentação referente ao transporte de armas de paintball e airsoft. De acordo com a Lei 9.862/22, já publicada no Diário Oficial , o atleta deverá transportar os equipamentos conforme as normas emitidas pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro.