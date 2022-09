Zeus é da raça Shih-tzu e tem 7 anos - Arquivo pessoal

Zeus é da raça Shih-tzu e tem 7 anosArquivo pessoal

Publicado 23/09/2022 16:39

Rio - A tutora Jessica Lima, de 27 anos, recuperou o cachorro Zeus, levado por bandidos em um assalto na última quarta-feira na Rodovia Niterói-Manilha, próximo ao Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Na manhã desta sexta-feira (23), a dona do cão recebeu uma ligação de um veterinário com a notícia de que Zeus tinha sido entregue na clínica.

"Vim agradecer a todos que compartilharam e, de alguma maneira, me ajudaram na busca pelo Zeus. Foram dois dias bem estressantes, caóticos, angustiantes... Hoje, recebi uma ligação de uma clínica veterinária de São Gonçalo dizendo que tinham deixado o Zeus lá. As notícias do Zeus foram muito além do que eu imaginava. Eu consegui recuperar meu filho", comemorou Jessica.

Já em casa, a tutora gravou um vídeo de Zeus, que tem 7 anos, e disse que ele está bem. Ela também conta que o cachorro da raça Shih-tzu já bebeu água, mas ainda vai tomar um banho e se alimentar.

Cachorro levado por bandidos em assalto na Rodovia Niterói-Manilha retorna para casa.#ODia



Crédito: Arquivo pessoal pic.twitter.com/MYqzPAbee0 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2022

O assalto aconteceu na altura do bairro Porto do Rosa . Dois veículos com homens armados interceptaram os pais idosos de Jessica, que viajavam com o animal. Os assaltantes levaram celulares, objetos pessoais e o carro do casal, sem permitir que Zeus fosse retirado.

Após a repercussão do caso, a tutora também contou que recebeu ligações de bandidos que tentavam extorqui-la, pedindo dinheiro de resgate. Ela relata que acabou pagando em uma das situações e não recebeu o cão de volta.