O caso ocorreu na Rua José Bonifácio, São Domingos, em Niterói, próximo a Cantareira - Google Street View

Publicado 23/09/2022 16:35 | Atualizado 23/09/2022 17:45

Rio - Um homem, identificado como Yago Felipe Duarte Paulino, morreu após sofrer uma descarga elétrica na Rua José Bonifácio, em São Domingos, Niterói, na manhã desta sexta-feira (23).

De acordo com a Enel Distribuição Rio, responsável pela distribuição de energia no local, a vítima estava montando um palco quando recebeu uma descarga elétrica ao encostar acidentalmente uma estrutura metálica na rede de média tensão da distribuidora.

A região chegou a ficar sem luz durante o incidente, que ocorreu por volta das 6h, mas a energia foi restabelecida no bairro às 11h15. A empresa ainda lamentou a morte do trabalhador e ressaltou que a rede elétrica do local se encontra dentro dos padrões de segurança e reforça que atividades realizadas próximas as fontes de energia devem ser feitas com todas as medidas de proteção e segurança necessárias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado para o caso, mas ao chegar no local a vítima já foi encontrada sem vida. Já a Polícia Militar, informou que uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi destinada ao local e isolou a área para perícia.

De acordo com a Polícia Civil, a 76ª DP (Niterói) instaurou inquérito para apurar a morte. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

Questionada, a Prefeitura de Niterói ainda não se pronunciou sobre a montagem do palco no local.