As ações de policiamento ostensivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro ganham dois reforços de peso para atuar em toda a região da Baixada FluminensePMERJ

Publicado 23/09/2022 17:23 | Atualizado 23/09/2022 17:24

Rio- A Polícia Militar, em solenidade realizada no quartel do 20º BPM (Mesquita), entregará na próxima terça-feira (27) 15 novas viaturas parcialmente blindadas para compor a frota de veículos dos batalhões da Baixada Fluminense. Nesta sexta (23) foi instalada na sede do 21º BPM (São João de Meriti) uma unidade de comando com reforço de 100 policiais para atuarem na região.



Essas novas viaturas fazem parte de um pacote de aquisição de 513 viaturas com essa nova configuração, que estão sendo entregues ao longo deste segundo semestre. Os novos veículos foram projetados para dar mais segurança aos policiais militares em missões de patrulhamento.