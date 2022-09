Segundo o setor de inteligência, o líder do grupo criminoso ordenava as execuções - Divulgação

Publicado 23/09/2022 16:27 | Atualizado 23/09/2022 16:29

Rio – Agentes da 134°DP (Campos dos Goytacazes) prenderam, nesta quinta-feira (22), quatro criminosos durante uma operação em Campos dos Goytacazes. Contra os criminosos, que não tiveram suas identidades reveladas, pendia mandados de prisão por homicídio.

De acordo com a polícia, durante as investigações, foram coletadas provas de que em 2021 e em 2022, ocorreram vários assassinatos por espancamentos e disparos de armas de fogo contra vítimas que, supostamente, desobedeceram às ordens do tráfico de drogas ou furtaram na região. Segundo o setor de inteligência, o líder do grupo criminoso ordenava as execuções.

Além das prisões, os agentes apreenderam, em uma casa, um rádio comunicador, material de endolação, drogas, um celular e diversos papéis com anotações do tráfico de drogas.