Cachorro agredido por mulher será enviado para adoção - Divulgação / RJPET

Publicado 23/09/2022 16:52 | Atualizado 23/09/2022 16:58

Rio - O cachorro que sofria maus-tratos por parte de sua tutora, no Morro do Vidigal, teve o seu envio para adoção autorizado nesta sexta-feira (23) pela delegada Daniela Terra, da 14ª DP (Leblon). Acompanhado por Camila Costa, Subsecretária Estadual de Defesa e Proteção Animal, o cão passou por exames veterinários e foi encaminhado para um lar temporário.

"O cachorro está em segurança, a delegada Daniela Terra autorizou a adoção de acordo com os trâmites legais do inquérito, e assim que saírem os resultados dos exames, seguiremos com todo protocolo para adoção", explicou Camila.

Tom Tom, como é chamado, era agredido com vassouradas pela mulher de seu tutor. A violência seria motivada por uma suposta traição do homem. A agressora, que ainda vive com o marido, foi autuada pelo crime de maus-tratos e pode pegar até cinco anos de prisão.

Segundo a delegada, o próprio tutor do animal autorizou a sua adoção. Antes de seguir para o novo lar, o cachorro será castrado pelo programa de castração do governo do estado (RJPET).

Interessados em adotar o animal podem enviar um e-mail com nome completo, endereço e telefone para: rjpet@agricultura.rj.gov.br