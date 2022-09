PM reforçou o policiamento no Morro do Fubá nesta sexta-feira, por conta de guerra entre criminosos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 23/09/2022 07:26 | Atualizado 23/09/2022 10:52

Rio - A Polícia Militar permanece atuando nos Morros do Fubá, Campinho, Caixa D'Água, Saçu e Dezoito , na Zona Norte, nesta sexta-feira (23). Ao longo de toda a semana, diversos confrontos ocorreram nas comunidades, que ficam entre os bairros de Campinho, Cascadura, Quintino, Piedade e Água Santa, por conta de uma guerra entre traficantes e milicianos pelo controle da região. A disputa vem provocando medo nos moradores e impactando na rotina de quem vive nas proximidades.

moradores da região tiveram os carros alvejados por tiros de fuzil. De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam no Fubá, Campinho, Caixa D'água e Saçu, enquanto o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realiza ação no Dezoito. O Grupamento Aeromóvel (GAM) faz o monitoramento aéreo do local. Até o momento, não há relatos de presos ou apreensões. Em tiroteios que aconteceram nesta semana, um homem chegou a ficar ferido

Também nesta sexta-feira, o 41º BPM (Irajá) realiza uma ação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, também na Zona Norte, para coibir movimentações criminosas relacionadas ao roubo de veículos e cargas, além de remover barricadas. As equipes foram atacadas por criminosos e após uma troca de tiros, uma traficante foi encontrada baleado. Ele foi socorrido para o Hospital Carlos Chagas, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Com o homem, foram apreendidos uma pistola, munições, uma granada e drogas.



Na Zona Oeste do Rio, o 27º BPM (Santa Cruz) junto com o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e o 40º BPM (Campo Grande) atuam nas favelas do Aço, Antares, Rola e Três Pontes, todas em Santa Cruz, para coibir as ações de grupos criminosos. Ainda não há registro de prisões ou apreensões na operação. Na Zona Sul, há ação no Morro do Santo Amaro, no bairro do Catete, onde equipes do 2º BPM (Botafogo) atuam. Até o momento, não há presos ou material ilícito encontrado no local.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), as unidades escolares nas regiões do Campinho e adjacências, no Morro do Juramento, nas comunidades do Rola, Antares, Aço, Três Pontes e no Morro do Santo Amaro estão funcionando normalmente. A pasta ressaltou que, em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de conflito. "O programa tem como objetivo mitigar riscos por meio de protocolos que são aplicados por professores, alunos e toda a comunidade escolar em situações de risco. Sempre que há uma situação de risco o protocolo é acionado", completou.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que o Centro Municipal de Saúde Mário Olinto, em Cascadura, e a Clínica da Família Carlos Nery da Costa Filho, em Quintino mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas nesta sexta-feira. As Clínicas da Família Dr. Mário Pires da Silva e Souza Marques, no Campinho, e as unidades de saúde nas regiões de Santa Cruz e Botafogo estão funcionando normalmente.

Há ainda ação da Polícia Militar na Região Metropolitana do Rio, onde o 12º BPM (Niterói) atua nas favelas da Coreia, Marítimos, Nova Brasília, Vila Ipiranga, Palmeira e no Morro Santo Cristo, ambos no bairro do Fonseca, em Niterói, com o objetivo de prender criminosos, apreender armas de fogo, além de estabilizar territórios, onde ocorrem disputas entre grupos rivais. Não há informações sobre prisões ou apreensões no local.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.