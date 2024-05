Paulo César Pereio atuou em diversos filmes e novelas brasileiras - Reprodução

Publicado 12/05/2024 18:48

Rio - O ator Paulo César Pereio que atuou em mais de 60 filmes e em diversas novelas, morreu, na tarde deste domingo (12), aos 83 anos. Ele tratava uma doença hepática já avançada.

O artista deu entrada nesta madrugada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a direção da unidade, Pereio chegou em estado grave. Apesar de todo o suporte, ele não resistiu e veio à óbito durante a tarde.

Paulo nasceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940. O ator acumulou trabalhos marcantes na TV, no teatro e no cinema, onde trabalhou com grandes cineastas brasileiros como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, entre outros.

Entre as novelas, Pereio atuou em "Partido Alto", "Roque Santeiro", "Mandala", o "Salvador da Pátria", "A Viagem" e "Duas Caras".

Desde a pandemia, em 2020, o idoso vivia no Retiro dos Artistas, no Pechincha, Zona Oeste do Rio. Pereio foi casado com a atriz Cissa Guimarães durante 15 anos, entre 1975 e 1990. Ambos tiveram dois filhos.

"Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos "sucedâneos", Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e você me mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício. Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos para continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas do céu para que todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio, imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo César Peréio!", postou Cissa.

João Velho, um dos filhos do casal, também se manifestou. "Ele foi provocar outros mundos. Obrigado pai. Obrigado Peréio. Obrigado galera. Em breve informamos como vai ser a despedida", escreveu.

Através das redes sociais, amigos lamentaram a perda. "Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades", postou a atriz Zezé Motta.

"Adeus Pereio. Te amo. Sempre.", disse o ator Stepan Nercessian.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Paulo.