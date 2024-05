Carlos Luiz Menezes foi a única vítima fatal de um acidente envolvendo um ônibus e um carro em Itaboraí - Reprodução

Publicado 12/05/2024 20:19

Rio - O motorista de caminhão Carlos Luiz Menezes, de 72 anos, que morreu em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116) , foi enterrado, na tarde deste domingo (12), no Cemitério São João Batista, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Das 19 pessoas feridas na batida, apenas duas permanecem internadas.

Em entrevista ao DIA neste sábado (11), Rayssa Menezes de Oliveira, de 28 anos, neta do idoso, contou que o avô estava indo trabalhar no momento em que o acidente, envolvendo um ônibus da linha MB14 (Itaboraí x Cachoeiras de Macacu), da empresa Rio Ita, aconteceu. Segundo a mulher, a vítima tinha essa rotina todos os dias para ir até Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, onde exercia a profissão de motorista de caminhão de reboque.

"Um homem muito honesto, trabalhador, boa pinta. Minha avó retornou agora à escola para ajudar o meu tio a concluir o ensino médio. Ia ser muito bacana. Meu avô sempre apoiou e lutou por nós. Está sendo um momento muito difícil, está sendo uma perda que eu não tenho palavras para dizer o que estamos sentindo. Meu avô vai fazer muita falta", comentou.

Relembre o caso

O acidente aconteceu por volta das 6h deste sábado (11) e deixou 19 pessoas feridas, além de ter causado a morte de Carlos. A colisão aconteceu do km 6,5 da Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116), altura do bairro Sambaetiba, em Itaboraí. Com a batida, o ônibus capotou e caiu em um barranco à beira da pista.

Ao todo, 11 pessoas foram socorridas pelos bombeiros. Seis delas foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, também na Região Metropolitana do Rio. Neste domingo (12), apenas Mário Ricardo de Ferias, de 62 anos, permane internado na unidade com quadro estável. Os pacientes Lucas Matheus, 23, Guilherme Machado, 27, Luiz Antônio Viana, 58, Geovane Belém de Oliveira, 50, e Valdemir Ramos Pinto, 61, foram atendidos por equipe multidisciplinar, passaram por exames laboratoriais e de imagem, e receberam alta no sábado (11).

Outras cinco vítimas foram encaminhadas pelos bombeiros ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí. A concessionária Rota 116, que administra a rodovia, socorreu oito pessoas e as levaram para o mesmo hospital.

Ao todo, a unidade de saúde de Itaboraí recebeu 11 pessoas. A prefeitura da cidade informou, na noite deste domingo (12), que apenas uma paciente ainda segue internada, sob observação. As outras dez pessoas já receberam alta após atendimento e realização de exames.

O caso é investigado pela 71ª DP (Itaboraí). Ao DIA, a delegada Norma de Oliveira contou que o motorista do automóvel foi socorrido em uma das ambulâncias, porém, quando os policiais chegaram ao hospital em que ele estava, o homem já havia recebido alta e ido embora. Segundo relatado por vítimas e envolvidos, o condutor não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas. Ele será chamado para prestar depoimento.