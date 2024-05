Uma pessoa morreu e cerca de 20 ficaram feridas em acidente na RJ-166, em Itaboraí - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 11/05/2024 09:22 | Atualizado 11/05/2024 13:52

Rio - Um acidente entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta e 19 feridas em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, na manhã deste sábado (11). A colisão aconteceu do km 6,5 da Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116), altura do bairro Sambaetiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus capotou e caiu em um barranco à beira pista, sentido Friburgo, após a colisão. Quartéis de Itaboraí, Rio Bonito e São Gonçalo foram acionados por volta das 6h e contaram com apoio de um helicóptero para realizar os resgates.

Ao todo, 11 pessoas foram socorridas pelos bombeiros. Seis delas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e outras cinco encaminhadas ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí.

Em nota, a direção do Heat informou que dois pacientes já receberam alta, sendo eles Lucas Matheus e Guilherme Machado. Os outros quatro seguem em observação. Luiz Antonio Viana, Geovane Belem de Oliveira, Valdemir Ramos Pinto e Mario Ricardo de Farias passaram por exames e têm o quadro clínico considerado estável.

Outras oito vítimas leves foram resgatadas pela concessionária que administra a rodovia, Rota 116, e encaminhadas ao Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Itaboraí.

Francisco do Nascimento, 74 anos; Francisco Pereira dos Santos,60; Domingos José Ferreira, 34; Tamires Mariana da Silva, 34; Vitória de Paula Jesus, 23; Paola Brito de Oliveira, 22; Regina Silva Gonçalves, 49; e Ana Cristina Soares Couto, de 51 anos, ainda não tiveram seus estados de saúde divulgados.

Um idoso de 72 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu no local. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

De acordo com a Rota 116, o ônibus, da empresa Rio Ita, fazia a linha MB14 Itaboraí x Cachoeiras de Macacu e foi retirado da pista no final da manhã. Neste trecho da via, o trânsito funcionou em sistema de siga e pare até às 10h30, quando a via foi liberada.

A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí). Segundo a Polícia Civil, agentes estão no local para investigar as causas do acidente.

