Agentes da DRE receberam informações sobre o paradeiro do criminoso - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/05/2024 16:42

Rio - O chefe do tráfico de drogas da comunidade da Barão, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, foi preso, na noite desta sexta-feira (10), durante uma ação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).



Segundo a polícia, agentes da especializada receberam a informação de que Wesly Junior Ferreira de Souza, conhecido como "Nescau", estava internado em um hospital particular para operar uma lesão de uma queda de motocicleta.



No local, os policiais prenderam o criminoso que já era considerado foragido. A DRE informou que Nescau possuía anotações pelos crimes de receptação, latrocínio, tráfico de drogas e associação criminosa qualificada.

De acordo com as investigações, o criminoso foi um dos principais responsáveis pela expansão territorial do Comando Vermelho em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A polícia afirma, ainda, que ele tem ligação direta com a atual guerra travada para tomar as comunidades do Campinho e Fubá, dominadas pela facção rival, o Terceiro Comando Puro.

As investigações apontam que Nescau é considerado homem de confiança do traficante Luís Cláudio Machado, o Marreta, uma das principais lideranças do CV, que já está preso.