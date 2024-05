Drogas apreendidas foram encaminhadas à 118ª DP (Araruama) - Reprodução / @pmerj

Publicado 11/05/2024 21:24

Rio - Policiais militares prenderam em flagrante, na madrugada deste sábado (11), dois homens que escondiam drogas em Araruama, na Região do Lagos. A quantidade dos entorpecentes ainda não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Militar, as drogas, que foram apreendidas, estavam guardadas dentro de um barril e enterradas em um terreno, localizado no bairro Vila Canaã. Os suspeitos, que não tiveram identidade divulgada, foram presos no local.

O material apreendido e os presos foram encaminhados à 118ª DP (Araruama).