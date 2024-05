Gutemberg Cardoso era suboficial da Marinha e morava em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio - Reprodução

Gutemberg Cardoso era suboficial da Marinha e morava em Cabo Frio, na Região dos Lagos do RioReprodução

Publicado 11/05/2024 16:57

Rio - O suboficial da Marinha Gutemberg Rossini Cardoso, de 56 anos, que morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na Avenida Brasil , foi enterrado, na tarde deste sábado (11), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações sobre os responsáveis pelo seu assassinato.

O homem foi abordado por criminosos quando passava de moto pela Avenida Brasil, na altura de Benfica, na Zona Norte do Rio, na noite de quinta-feira (9). A Polícia Militar informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Mandela foram acionados para o local e encontraram com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro ao militar.

Os policiais foram informados que os criminosos tentaram roubar a moto de Gutemberg. A vítima estava armada com uma pistola e teria reagido. Com isso, os bandidos atiraram e acertaram a cabeça do militar. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu.



Gutemberg morava em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e tinha ido ao Centro do Rio para comparecer a uma audiência relacionada ao direito do consumidor. Aposentado, ele postava inúmeras fotos com sua motocicleta nas redes sociais. Inclusive, o militar já fez parte do moto clube Águias de Cristo. O grupo lamentou a morte da vítima.

"A notícia da perda do nosso irmão nos causou grande tristeza e dor, sobretudo em razão da situação trágica em que ocorreu, tendo sua vida ceifada de maneira violenta, fato que infelizmente nos últimos tempos vemos acontecer com muita frequência nas grandes capitais do Brasil. O Águias de Cristo MC se coloca em luto e expressa os sentimentos de pesar à família e amigos. Guardaremos as boas lembranças das histórias vividas e estradas percorridas com nosso irmão", diz a postagem.

O caso é investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos. Os agentes da especializada buscam câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

Também neste sábado (11), o Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar na identificação de suspeitos de envolvimento no crime. O órgão oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem conseguir informações sobre os criminosos.

Quem tiver informações pode denunciar de forma anônima através da Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177 e do aplicativo Disque Denúncia RJ.