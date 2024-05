Carro de Felipe Bronze foi encontrado na Avenida Brasil neste sábado (11) - Divulgação

Carro de Felipe Bronze foi encontrado na Avenida Brasil neste sábado (11)Divulgação

Publicado 11/05/2024 20:48 | Atualizado 11/05/2024 21:06

Rio - O carro do chef e apresentador Felipe Bronze, roubado nesta sexta-feira (10), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, foi recuperado, na tarde deste sábado (11), na Avenida Brasil, nas proximidades do Complexo da Maré, também na Zona Norte. O veículo seria levado pelos criminosos para a comunidade Parque União.

Segundo a Polícia Civil, o carro foi encontrado em uma ação da 20ª DP (Vila Isabel) com apoio de policiais militares do 6º BPM (Tijuca). As equipes iniciaram as buscas no dia do crime e receberam a informação de que os suspeitos levariam o veículo para o Parque União, dentro da Maré.

Nesta tarde, os policiais realizaram um cerco e encontraram o carro abandonado na Avenida Brasil. Não houve registro de presos.

Relembre o caso

Nas redes sociais, Felipe fez um desabafo sobre o caso. O chef contou que foi atingido por coronhadas após tentar reagir à abordagem de dois bandidos em Vila Isabel.

"Roubaram meu carro, deram umas coronhadas na minha cabeça. Eu reagi muito mal, foi uma meio emboscada, bateram no meu retrovisor. Eu abri a porta para ajustar e fui rendido. No susto, eu reagi tentando desarmar o cara e apontei a própria arma dele para ele, mas veio um outro cara armado e colocou a arma na minha barriga e deu um soco na minha cabeça", relembrou.

No vídeo, Bronze explicou que estava indo buscar os avós em Vila Isabel para realizar um exame médico, quando o assalto aconteceu. Devidos às agressões sofridas, ele teve um sangramento e precisou passar por exame de tomografia, que não identificou trauma.



"Reagi muito mal, apontaram a arma para mim no chão. Foi o maior susto que tomei na minha vida. Não façam isso. É uma burrice imensa", alertou.

Felipe Bronze é apresentador do programa "Que Seja Doce", do canal GNT, e um dos jurados do reality "The Taste Brasil". No ano passado, também fez parte do júri do "Top Chef Brasil", da Record TV.

A investigação segue em andamento para identificar e prender os suspeitos.