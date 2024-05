Chef foi agredido com coronhadas na cabeça por criminosos ao tentar reagir a assalto - Reprodução/Redes Sociais

Chef foi agredido com coronhadas na cabeça por criminosos ao tentar reagir a assaltoReprodução/Redes Sociais

Publicado 11/05/2024 12:32 | Atualizado 11/05/2024 14:12

Rio - O chef e apresentador Felipe Bronze foi assaltado e teve seu carro de luxo levado por criminosos, nesta sexta-feira (10), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Em relato publicado nas redes sociais, ele contou que foi atingido por coronhadas após tentar reagir à abordagem de dois bandidos.



"Roubaram meu carro, deram umas coronhadas na minha cabeça. Eu reagi muito mal, foi uma meio emboscada, bateram no meu retrovisor. Eu abri a porta para ajustar e fui rendido. No susto, eu reagi tentando desarmar o cara e apontei a própria arma dele para ele, mas veio um outro cara armado e colocou a arma na minha barriga e deu um soco na minha cabeça", relembrou o chef de cozinha.



No vídeo, Bronze explicou que estava indo buscar os avós em Vila Isabel para realizar um exame médico, quando o assalto aconteceu. Devidos as agressões sofridas, ele teve um sangramento e precisou passar por exame de tomografia, que não identificou trauma.



"Reagi muito mal, apontaram a arma para mim no chão. Foi o maior susto que tomei na minha vida. Não façam isso. É uma burrice imensa", alertou Felipe, que registrou o caso na 20ª DP (Vila Isabel). O apresentador também compartilhou as fotos do seu carro e pediu ajuda para localizá-lo.

"Levaram meu carro, que gosto muito. Vou colocar umas fotos aqui. Se vocês verem ele passeando por aí, entrem em contato com a polícia. Se cuidem, porque o Rio de Janeiro é lindo, mas tá f***", lamentou o chef.

Felipe Bronze é apresentador do programa Que Seja Doce, do canal GNT, e é um dos jurados do reality The Taste Brasil. No ano passado, também fez parte do time de jurados do Top Chef Brasil, da Rede Record.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na distrital de Vila Isabel, onde a vítima foi ouvida e encaminhada para exame de corpo de delito. Os próximos passos da investigação serão conduzidos pela 18ª DP (Praça da Bandeira), para onde o inquérito foi transferido.