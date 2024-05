Apresentações dos rangers são costumeiras nos trens do Rio - Reprodução

Apresentações dos rangers são costumeiras nos trens do RioReprodução

Publicado 12/05/2024 18:14

Rio - Hora de morfar! Um vídeo que viralizou nas redes sociais, neste domingo (12), mostra duas pessoas fantasiadas de Power Rangers dançando dentro de um trem no Rio.

Veja o vídeo:

Power Rangers viralizam dançando em trem do Rio



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/uG72iKMTyk — Jornal O Dia (@jornalodia) May 12, 2024

Na gravação, os rangers azul e vermelho divertiram passageiros de um vagão com seus rebolados ao som de funk. Eles interagiram com as pessoas, que retribuíram a brincadeira e deram risadas. Um homem até dançou com um dos personagens.

O fato causou opiniões diversas nas redes sociais. Alguns internautas riram da situação, mas outros não gostaram. Teve até comentários citando características dos cariocas.

"Eu odeio andar de trem no Rio, mas só nesse meio de transporte é possível vivenciar a verdadeira essência carioca", disse uma usuária do X (antigo Twitter). "O trem do Rio é um dos lugares mais divertidos do mundo", comentou outro.

"Pegou um cara que curtiu a onda. Se é um cara sério e não gosta da brincadeira, poderia ter gerado confusão. Brincadeira é bom sim, mas tudo na base do respeito", escreveu um terceiro.

Questionada sobre o assunto, a SuperVia ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.