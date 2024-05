Juliano Oliveira é o novo presidente da União de Maricá - Matheus Inacios

Publicado 12/05/2024 16:11

Rio - A União de Maricá anunciou, neste sábado (11), que Juliano Oliveira, 28 anos, é o novo presidente da escola. Renato Ramos segue como vice. Juliano começou na agremiação como componente, foi coordenador de ala e fazia parte da diretoria.

"Sou maricaense, frequento a escola desde o seu início e chegar à presidência é uma grande conquista. Agradeço a confiança de todos, especialmente do presidente de honra Washington Quaquá, do prefeito Fabiano Horta, do diretor executivo João Carlos Birigu e do amigo João Maurício (Joãozinho) e, claro, da comunidade da União de Maricá. Irei me dedicar ao máximo para fazer com que possamos alcançar o título da Série Ouro e a tão sonhada vaga no Grupo Especial", comemorou o novo representante.

A União de Maricá ficou na quarta colocação do último desfile da Série Ouro, que foi a estreia da agremiação na Marquês de Sapucaí. No Carnaval de 2025, a escola do município fluminense vai apresentar o enredo "O Cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", do carnavalesco Leandro Vieira.