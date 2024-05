Acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas Afrânio de Melo Franco e General San Martín - Reprodução / Google Maps

Acidente aconteceu no cruzamento das Avenidas Afrânio de Melo Franco e General San MartínReprodução / Google Maps

Publicado 12/05/2024 16:31 | Atualizado 12/05/2024 16:31

Rio – Duas mulheres tiveram ferimentos leves após uma colisão entre dois carros no cruzamento das Avenidas Afrânio de Melo Franco e General San Martín, no Leblon, Zona Sul do Rio, na manhã deste domingo (12). Um dos veículos chegou a capotar e ficar suspendido de lado na rua. O acidente aconteceu por volta das 11h e causou retenções no trânsito.

Ainda não há informações sobre as identificações e estados de saúde das vítimas. Ambas foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto.