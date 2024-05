Arma, rádio e celulares apreendidos com criminosos - Reprodução/Redes Sociais

Arma, rádio e celulares apreendidos com criminososReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/05/2024 14:24

Rio - Quatro suspeitos foram presos após troca tiros com PMs, na madrugada deste domingo (12), na comunidade da Maloca, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com o grupo, os PMs do 20º BPM (Nova Iguaçu) apreenderam um revólver, um radiotransmissor e dois aparelhos celular.

Segundo a Polícia Militar, os quatro homens e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da região, onde o caso foi registrado.