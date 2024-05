Felipe Bronze foi à 20ª DP (Vila Isabel) para acompanhar perícia feita em carro - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/05/2024 13:28

Rio - O chef Felipe Bronze, que foi agredido e teve seu carro roubado na última sexta-feira, compartilhou um vídeo, no fim da manhã deste sábado (11), falando novamente sobre a situação vivida. No registro, compartilhado nos stories do Instagram, o apresentador se prepara para cozinhar uma refeição para o filho.

"Vou mostrar que esses meliantes desgraçados não roubam a alma da gente. Podem causar um estrago físico aqui e outro ali, mas o importante é que estou cumprindo a palavra que fiz para o meu filho: vou fazer hoje uma degustação de ovo mexido que ele pediu", explica Bronze.

Mais tarde, ainda neste sábado, o apresentador fez outro vídeo direto da 20ª DP (Vila Isabel) agradecendo ao empenho dos policiais civis, após seu carro levado pelos criminosos ter sido encontrado. O SUV de luxo da Porsche estava nas proximidades do Complexo da Maré.

"Oi, pessoal, estou aqui na 20ª DP terminando a perícia no meu carro. Mais uma vez bem atendido, contou.

Na mesma publicação, Bronze também agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas de fãs e de amigos através das redes sociais e por mensagens. "Obrigado pelo carinho, pela rede inacreditável de carinho e apoio que recebi na rede social. Aos amigos que me mandaram mensagem (...) um beijo no coração de todos", finalizou.

Assalto em Vila Isabel

Na tarde de sexta-feira, o chef se encaminhava para buscar seus pais, em Vila Isabel, Zona Norte, quando teve seu carro roubado por criminosos. Durante o crime, ele revelou que tentou reagir e chegou a segurar a arma de um dos assaltantes, mas acabou sendo agredido com socos e coronhadas por outro bandido que participava da ação.

"Reagi muito mal, apontaram a arma para mim no chão. Foi o maior susto que tomei na minha vida. Não façam isso. É uma burrice imensa", contou o apresentador.

Felipe Bronze é apresentador do programa "Que Seja Doce", do canal GNT, e um dos jurados do reality "The Taste Brasil". No ano passado, também fez parte do júri do "Top Chef Brasil", da Record TV.