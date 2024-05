Equipes da Geo-Rio e de Defesa Civil Municipal vaiaram para auxiliar nos resgates no RS - Reprodução / @eduardopaes

Equipes da Geo-Rio e de Defesa Civil Municipal vaiaram para auxiliar nos resgates no RSReprodução / @eduardopaes

Publicado 12/05/2024 14:03

Rio - Uma equipe de 11 técnicos da Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (Geo-Rio) e da Defesa Civil municipal embarcou, na manhã deste domingo (12), para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de auxiliar nos trabalhos de recuperação da região. O local fica na área atingida pelas enchentes que já deixaram mais de 140 mortos.

Segundo a Prefeitura do Rio, seis engenheiros da Geo-Rio e outros cinco da Defesa Civil vão realizar trabalho de vistorias em áreas onde houve deslizamentos. O apoio foi solicitado pela prefeitura da cidade gaúcha.

O prefeito Eduardo Paes divulgou a iniciativa com uma postagem em suas redes sociais. "Estamos todos juntos!", escreveu Paes na legenda da foto, que mostra os membros da equipe de apoio posando com a bandeira da capital fluminense antes de iniciaram a viagem.

Ajuda de militares

Na última segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro enviou uma delegação com 54 agentes para reforçar a operação de busca e salvamento das vítimas. Eles se juntaram aos outros nove profissionais enviados no dia 3 de maio.

Além dos agentes, os Bombeiros enviaram, também, quinze barcos, cinco pickups, dois caminhões, um ônibus e cerca de 200 materiais diversos de salvamento em desastres.