Diversos municípios do RS já foram afetados por inundações - Gilvan Rocha/Agência Brasil

Publicado 12/05/2024 11:47 | Atualizado 12/05/2024 14:46

O número de mortes provocadas pela inundação que atinge o Rio Grande do Sul subiu para 143 neste domingo (12), segundo o novo balanço divulgado pela Defesa Civil. O número de feridos também aumentou, passando de 756 para 806. Os desaparecidos chegaram em 131.

Ainda segundo o boletim, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas em 446 municípios. Destas, 81.285 estão em abrigos, e 538.284 desabrigados. No último boletim, de sábado (10), eram 339.925 pessoas sem abrigo.

Foram resgatadas mais de 76 mil pessoas e 10 mil animais.

Ainda segundo a Defesa Civil, o nível de diversos rios seguem muito acima ou próximos da cota de inundação. Confira:

- Lago Guaíba (Porto Alegre) – 4,63 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

- Rio dos Sinos (São Leopoldo) - 5,70 metros (cota inundação 4,50)

- Rio Gravataí (Passo das Canoas) - 5,74 metros (cota inundação 4,75)

- Rio Taquari (Muçum) – 12,71 metros (cota inundação 18,00)

- Rio Caí (Feliz) - 8,44 metros (cota inundação 9,00)

- Rio Uruguai (Uruguaiana) – 12,18 metros (cota inundação 8,50)

- Lagoa dos Patos (São Lourenço do Sul) – 2,54 metros (cota inundação 1,30)

Foram 530 escolas danificadas, com 216.883 estudantes matriculados. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou que são 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, a Defesa Civil recomendou que as pessoas se cadastrem para receberem os alertas meteorológicos estaduais. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.



Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.