Prêmio foi de R$ 46 milhõesReprodução

Publicado 12/05/2024 12:30

O Concurso 2.723 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (11) teve apenas uma aposta ganhadora, um bolão feito na cidade de Fundão, no Espírito Santo. As dezenas vencedoras foram: 06, 12, 19, 28, 50 e 60, e o prêmio é de R$ 46.726.380,41. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Cem apostadores acertaram a quina, que dá direito ao prêmio de R$ 38.633,40. A quadra teve 6.090 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 906,24.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (14), e o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.