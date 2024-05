Deputada federal Amália Barros (PL-MT) - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2024 08:17 | Atualizado 12/05/2024 08:20

A deputada federal Amália Barros (PL-MT) morreu na noite deste sábado (11), aos 39 anos. Amália estava internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o dia 1º de maio, quando realizou uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas.

No sábado (11), por volta das 17h, a equipe de Amália divulgou uma nota informando que ela passaria por nova cirurgia para tratar complicações no fígado. Na madrugada de domingo (12), publicaram novo comunicado sobre o falecimento da deputada. Na última quinta-feira (9), a parlamentar já havia passado por um procedimento adicional de radiointervenção e ficou em estado grave.



Amália foi eleita deputada federal em Mato Grosso, em 2022. Ela ainda era vice-presidente do PL Mulher nacional e chegou a participar de comissões dos Direitos da Mulher, da Educação na Câmara dos Deputados, e da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A parlamentar não tinha o olho esquerdo, que perdeu aos 20 anos em devido a uma toxoplasmose. Ela chegou a passar por 20 cirurgias antes da retirada do olho, em 2016, quando passou a usar uma prótese.