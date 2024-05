Vídeo foi publicado na manhã deste domingo (12) - Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2024 13:36 | Atualizado 12/05/2024 13:37

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou, na manhã deste domingo, 12, uma mensagem de celebração do Dia das Mães. No vídeo, Lula deixou um recado de solidariedade ao Rio Grande do Sul - em especial às mães do Estado, atingido há dias por fortes chuvas que provocaram enchentes.



Lula disse que as mães gaúchas "não estão sozinhas" e que o governo estará junto com a população "para recuperar e reconstruir o que foi destruído: cidades, casas, pontes, rodovias".



"Mas sabemos que nem tudo poderá ser recuperado. Mães perderam seus filhos e filhos perderam suas mães. A melhor maneira de honrarmos a memória daqueles que se foram é trabalharmos juntos com aquilo que o povo brasileiro tem de melhor: o espírito de união, a solidariedade e o amor ao próximo. Nesse dia de hoje, nossa gratidão àquelas que não nos deixam jamais perder a fé e a esperança", afirmou o presidente da República.