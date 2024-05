Mais 54 agentes vão para o Sul nesta segunda-feira (6) - Reprodução

Publicado 06/05/2024 10:18 | Atualizado 06/05/2024 10:22

Rio - Uma delegação com 54 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) chega ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (6). Eles vão se juntar às equipes que já estão atuando, há três dias, no Sul do país.

Ao total, mais de 70 pessoas foram resgatadas com vida pelos agentes enviados ao estado na última sexta-feira (3)

A força-tarefa da corporação vai reforçar a operação de busca e salvamento de vítimas afetadas pelas chuvas com 15 barcos, 5 pickups, dois caminhões, um ônibus e cerca de 200 materiais diversos de salvamento em desastres.

O grupo inclui profissionais da área da saúde, especialistas com atuação em soterramentos, desabamentos, enchentes e inundações, entre outros.

A primeira equipe de pronta resposta chegou no Sul na madrugada de sexta a bordo do helicóptero AW169, bimotor capaz de operar inclusive no período noturno, por instrumentos.

A aeronave está sendo empenhada nas regiões mais afetadas do Estado, no socorro a pessoas que ficaram ilhadas por enchentes ou feridas por escorregamentos de terra.

"Nossa missão é ajudar. Nosso lema é Vida Alheia e Riquezas Salvar. Enviamos nossos melhores militares, especialistas em desastres naturais, além de equipamentos de ponta, de última geração, para otimizar e agilizar os trabalhos", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

O apoio à operação foi oferecido pelo governador Cláudio Castro ao governador do Rio Grande Sul, Eduardo Leite.

"Estamos prontos para colaborar com o que for necessário para amenizar a situação difícil pela qual passam os gaúchos. Acreditamos que a experiência adquirida dos nossos bombeiros e agentes em grandes eventos de desastres como as tragédias do rompimento da barragem mineira de Brumadinho em 2019; Bahia em 2021; e de Petrópolis em 2022, podem fazer a diferença. Quero expressar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul", ressaltou Castro.