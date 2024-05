Ocorrência foi registrada na Rua Dom Silvério - Reprodução / Google Maps

Publicado 06/05/2024 10:17 | Atualizado 06/05/2024 12:18

Rio - A adolescente A.C. de P., de 17 anos, foi baleada no bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para a ocorrência, na esquina das rua Dom Silvério e Solange. Ao chegarem ao local, os policiais levaram a vítima para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. O caso aconteceu na noite do último sábado (4).

De acordo com a direção da unidade, ela chegou no hospital por volta às 00h23 de domingo (5), atingida na reigão da bacia e na coxa direita. Após passar por avaliações e exames, a vítima recebeu alta "com orientações" no mesmo dia.



A ocorrência foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). Em nota, a Polícia Civil afirmou que "diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos."

Não foram divulgadas, no entanto, informações sobre a dinâmica do ocorrido.