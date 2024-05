Bombeiros seguem com as buscas por jovem desaparecido na praia da Barra - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/05/2024 10:39

Rio - Um adolescente de 13 anos desapareceu após mergulhar na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde do último sábado (4). Na manhã desta segunda-feira (6), o Corpo de Bombeiros iniciou o terceiro dia de buscas pelo jovem, que estava com amigos no momento do sumiço, na altura do posto oito.

Segundo os Bombeiros, o afogamento aconteceu por volta das 16h e, imediatamente, os guarda-vidas da região iniciaram as buscas pelo adolescente. Ela continuou ao longo de todo o domingo (5) e foi retomada nesta segunda, com apoio de embarcações e helicóptero.

"Desde sábado gente está utilizando helicóptero e drones, que fazem essa varredura próximo ao posto oito. Além disso, a gente tem barcos e motos aquáticas, onde os guarda-vidas fazem uma busca superficial. Também contamos com mergulhadores, que estão atuando próximo ao local onde ele desapareceu originalmente", explicou o major Fábio Contreiras ao DIA.

Ainda segundo o major, a família do jovem foi informada sobre o desaparecimento e está sendo atendida pelo programa de assistência social dos Bombeiros, que busca manter os parentes atualizados sobre as buscas.

No sábado, a praia da Barra estava com sinalização de bandeiras vermelhas, alertando que o local tinha alto risco de afogamentos e incidentes.

"A gente sempre orienta aos banhistas para que não entrem no mar em pontos com bandeiras vermelhas. Em caso de dúvida se o local é seguro, as pessoas devem procurar os guarda-vidas para saber se podem tomar o banho de mar", completou Contreiras.