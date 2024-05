Agentes do Corpo de Bombeiros chegam ao Rio Grande do Sul - Reprodução

Agentes do Corpo de Bombeiros chegam ao Rio Grande do SulReprodução

Publicado 03/05/2024 11:24

Rio - Uma equipe com nove agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) chegou, na madrugada desta sexta-feira (3), ao Rio Grande do Sul para auxiliar nas ações de busca e resgate por vítimas das chuvas que atingem a região Sul do país. Nesta quinta (2), o estado já registrava 29 mortes em decorrência das chuvas e 60 pessoas desaparecidas.



Os militares viajaram a bordo do helicóptero AW169, bimotor da corporação, capaz de operar por instrumentos, inclusive no período noturno, e que será utilizado nas operações de salvamentos nas regiões afetadas.