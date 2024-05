A viatura ficou completamente destruída - Divulgação

A viatura ficou completamente destruídaDivulgação

Publicado 03/05/2024 09:53

Rio - Um acidente entre um veículo particular e uma viatura da Polícia Militar deixou dois agentes feridos na Estrada Via Light, altura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (2). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os carros colidiram de frente.



Segundo a corporação, policiais do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os agentes constataram que o condutor do veículo particular, que trafegava pela estrada, bateu na viatura, vindo a ferir os dois PMs que realizavam ações de repressão a crimes contra usuários da via. Os feridos foram socorridos para unidades de saúde da região.



Pelas imagens, é possível ver ainda um dos policiais caído ao lado da viatura. Já o motorista do carro de passeio aparece em pé ao lado do automóvel, aparentemente sem graves ferimentos. Os dois veículos ficaram completamente destruídos. Segundo relatos, um caveirão da PM estaria localizado em uma parte escura da via, o que prejudicou a visão do condutor.