Movimentação de fãs na Rodoviária Novo RioReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 03/05/2024 10:08

Rio - O show da Madonna na Praia de Copacabana, na Zona Sul, acontece neste sábado (4) e fãs de todo o Brasil chegam em excursões ao Rio de Janeiro para prestigiar a Rainha do Pop.



O evento gratuito já é considerado o maior show da carreira de Madonna, que marca o fim da turnê "The Celebration Tour", que celebra os 40 anos de carreira da artista.



Nas redes sociais, excursões vindas de estados do Sul e Sudeste ganham destaque - principalmente as que vêm de São Paulo. Em sua maioria, as viagens são no modelo "bate e volta" e custam entre R$ 200 e R$ 800.



O show da Madonna mobilizou não só fluminenses, mas também pessoas de vários estados do Brasil, que estão vindo em direção ao Rio. A maioria das excursões se preparam para sair nesta sexta (3) com vagas esgotadas e grande procura de fãs.

"Começou a bater um arrependimento de não ter fechado excursão para ver a Madonna", disse um fã no X, antigo Twitter.

"Decidi que vou cometer a loucura de ir para o Rio em uma excursão só para ver a Madonna. Mal posso esperar!", contou outra internauta na rede social.



Uma das viagens, realizada pela empresa Agenda Turismo, embarca à meia-noite de sábado (4) do Terminal Turístico da Barra Funda, com parada - para entrada de novos passageiros - em Tatuapé e Guarulhos.



A excursão inclui transporte ida e volta, seguro viagem e guia de turismo. Neste caso, cada assento tem valor de R$ 300. A previsão é de chegada em Copacabana às 7h de sábado.



Do Sul, a Petry Excursões realiza uma viagem com embarques em Florianópolis, Curitiba e São José dos Pinhais, com saída nesta sexta-feira (3), às 13h.



Para quem for sair de Florianópolis, o valor fica em R$ 900, já para quem vem de Curitiba ou São José dos Pinhais, é R$ 800. Em ambas as viagens, o pacote inclui passagem, água e refrigerante a bordo.



Vindo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a PâmelaTurPoa organiza uma excursão de ônibus e avião. A agência organizou dois grupos diferentes para a viagem, sendo uma rodoviária e outra aérea.



No caso dos passageiros do grupo rodoviário, a viagem começa nesta sexta-feira, já a aérea, no sábado, dia do show.



Pâmela Batista, responsável pela agência, conta que foi procurada por pessoas de diversas idades que querem prestigiar a Rainha do Pop.



"A média de passageiros é de 35 a 60 anos e temos muitas histórias. Fizemos novos documentos para viajar em tempo recorde, muitos estão vindo de longe para saírem de Porto Alegre", conta.



A excursão, diferente da maior parte das outras, não é "bate e volta", tendo duração de 2 a 5 dias. Consequentemente, o valor também fica mais alto. Para a viagem aérea, a média fica em torno de R$ 4 mil, já a rodoviária custa R$ 2,7 mil. Os pacotes incluem passagem, hospedagem, transfers, café da manhã e um guia.

Caroline Rodrigues veio de Porto Alegre, nesta sexta-feira, em uma excursão de avião. Para ela, ver a Rainha do Pop de perto é uma oportunidade única.



"Eu sou fã da Madonna desde os meus 11 anos. As músicas dela, a letra inspira, tudo pelo que ela passou e lutou para abrir espaço pra outras cantoras e para as mulheres e a comunidade lgbt", disse.

Ela conta sobre as dificuldades que teve para conseguir chegar ao Rio para o show. Entre todas as loucuras cometidas, Caroline precisou resolver pendências financeiras em semanas.

"Não foi fácil, tive que me organizar financeiramente e tive problemas nos meus documentos, tive que conseguir fazer ele em duas semanas, foi um mês tenso e eu nunca fui em um show dela. Esse sempre foi o meu sonho , parece até mentira que está se concretizando".

E completa: "Tive que sair da rodoviária de Pelotas - RS ate a rodoviária de Porto Alegre - RS, para conseguir pegar o avião e descer aqui no Rio. Estou gastando em torno de R$ 5 a 6 mil com tudo que tive que pagar e comprar para levar e os gastos que tenho aqui, mas tudo está valendo a pena pois vou realizar meu sonho de ver ela ao vivo."