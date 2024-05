Pedro Sampaio se apresentará em Copacabana após show de Madonna - Divulgação

Publicado 02/05/2024 08:29 | Atualizado 02/05/2024 08:29

Rio - A festa vai continuar em Copacabana após o maior show da carreira de Madonna, que marca o fim da turnê "The Celebration Tour", neste sábado! Pedro Sampaio comandará o 'after' do espetáculo e fará uma apresentação gratuita no Palco Leme, localizado entre as ruas Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel. O DJ e produtor não vai deixar ninguém parado ao som de seus maiores sucessos.

"Vou comandar o after oficial do show da Madonna . Estou muito honrado em fazer parte desse momento. Evento totalmente gratuito. Palco Leme , em frente ao palco principal - entre as ruas Prado Júnior e AV Princesa Isabel (hotel Hilton). Logo após o fim do show da Madonna. Vamos fazer história em Copacabana no sábado!", escreveu Pedro no Instagram.

Após a apresentação de Pedro, Catha sobe ao palco para encerrar a festa com chave de outro. A cantora, que inspira outros jovens músicos, a partir de composições que retratam os dilemas de sua geração, tem mais de 3 milhões de plays totais em suas músicas, mais de 35 mil ouvintes por mês, mais de 12 milhões de views e mais de 110 mil inscritos no YouTube.

Diplo abrirá show de Madonna

Diplo fará o show de abertura da apresentação de Madonna , nas areias de Copacabana, na noite de sábado. O DJ americano sobe ao palco às 20h para um set com curadoria de músicas brasileiras. Amante do funk carioca, o DJ já trabalhou com diversos artistas como Anitta, Pabllo Vittar, Deize Tigrona e Bonde do Rolê.

Em suas redes sociais, Diplo expressou o amor que sente pelo Brasil, falou sobre o convite e revelou estar animado para o evento grandioso. "Te amo muito, Rio. Você sempre foi a minha cidade favorita no mundo. Desde a primeira vez em 2004, eu me apaixonei. Tudo o que eu sabia sobre a cultura e a música do povo virou de cabeça para baixo quando fui aos bailes funk cariocas. Para mim, voltar a me apresentar com Madonna no próximo mês será talvez o maior evento de toda a minha vida", afirmou.