O público aprovou a variedade de apresentações que fizeram vibrar o coração de mais de 10 mil presentes - Divulgação

Publicado 03/05/2024 11:03

Rio - No feriado de 1° de maio, a Quinta da Boa Vista foi o cenário de uma festa que entrou para a história. Repleto de música e celebração, durante o Festival O DIA do Trabalhador, o evento foi realizado pelo jornal O DIA. O público aprovou a variedade de apresentações que fizeram vibrar o coração de mais de 10 mil presentes, segundo a organização do evento.

A tarde começou com a atmosfera animada proporcionada pelo DJ Michel, que aqueceu o público com seus ritmos cativantes e preparou o terreno para as performances que estavam por vir.

Às 14 h, foi a vez da banda "Chega + Pra Cristo" tomar o palco, levando consigo uma energia contagiante e um repertório que mesclava o melhor da música popular com mensagens de esperança e otimismo.

O público continuou a jornada musical com Lierte Jr., que subiu ao palco às 16 h. Com sua voz única e talento para conectar-se com a plateia, Lierte Jr. encantou a todos com suas canções românticas e que falam ao coração cativante.

“Nada é melhor do que cantar pro povo, né? O povo que sempre nos acompanha, que nos põe lá em cima, que nos dá moral, que tá aí todo dia no batente, na batalha. Hoje é um dia especial para comemorar, o ‘Dia do Trabalhador’, do trabalhador carioca, então, para mim é uma felicidade poder estar fazendo parte dessa festa. Obrigado, a equipe O DIA. Gratidão”, agradeceu o cantor Lierte Jr..

À medida que a tarde avançava, a expectativa crescia para a tão aguardada apresentação de Thiago Martins, marcada para às 18 h. E o talentoso artista não decepcionou, entregando uma performance vibrante e cheia de emoção, que cativou o público do início ao fim.

“Quero agradecer o convite do jornal O DIA, dizer que é de um grande simbolismo fazer esse evento aqui na Quinta da Boa Vista, esse lugar tão conceituado e tão importante para o Carioca. No Dia do Trabalhador a gente tá aqui trabalhando, mas se divertindo também, porque a gente tá fazendo o que a gente ama”, disse o artista, que ainda agradeceu todo o carinho do público.

“Só agradecer a todo mundo que saiu de suas casas para virem prestigiar a gente, todo mundo que tá curtindo esse feriadão, uma noite inesquecível”. completou.

E para encerrar a noite em grande estilo, o grupo “Pixote” subiu ao palco às 20h, trazendo consigo todo o seu talento e carisma. Com seus sucessos contagiantes, o grupo fez todos dançarem e cantarem juntos, encerrando o “Festival O DIA do Trabalhador”.

"Para a gente é muito importante estar aqui. Estamos felizes. Uma emoção, né? A galera está esperando e quer cantar com a gente. É maravilhoso receber o carinho dos fãs. São 30 anos de carreira. Às vezes, as pessoas vêm com tatuagens, com frases do 'Pixote' no braço, e falam o que aconteceu, as histórias que aconteceram com o grupo. Para a gente isso tudo é maravilhoso", disse Dodô, vocalista do grupo.

Além das performances musicais, o evento contou com o patrocínio da Águas do Rio e Naturgy, além do apoio da Cedae, Light, Prefeitura do Rio e Governo do Estado do Rio de Janeiro. A rádio oficial do evento, FM O Dia, também esteve presente