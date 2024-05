Estação Central do Brasil vai arrecadar doações para o Rio Grande do Sul - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/05/2024 14:05

Rio - A estação de trem Central do Brasil terá, a partir desta segunda-feira (13), um ponto de arrecadação de doações para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo a SuperVia, o posto de recolhimento vai ficar em frente à antiga bilheteria, no corredor cultural da estação.

As doações serão recebidas até a próxima quinta-feira (16), das 7h às 18h. Ainda de acordo com a concessionária, os passageiros podem levar itens de higiene pessoal, fraldas, agasalhos limpos, água e alimentos não perecíveis.

Desastre climático

As enchentes no Sul, que atingem 445 municípios, já deixaram mais de 530 mil pessoas desalojadas. Foram contabilizadas, ainda, 143 mortes e mais de 120 pessoas desaparecidas.

Ainda de acordo com o último boletim, mais de 70 mil cidadãos e 10 mil animais foram resgatados.