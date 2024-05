Cariocas aproveitaram calor intenso para fazer exercícios e entra no mar da Barra da Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram calor intenso para fazer exercícios e entra no mar da Barra da TijucaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/05/2024 16:59

Rio - Após intensos dias de sol e temperaturas altas, a chegada de uma rápida passagem de uma frente fria no início desta semana pode trazer chuva e um clima mais ameno à cidade do Rio. Enquanto o tempo não muda, cariocas aproveitaram o Dia das Mães em praias do município.

fotogaleria

Segundo o Alerta Rio, o tempo no Rio foi influenciado pela atuação de ventos quentes e secos do continente neste domingo (12). O céu ficou claro durante todo o dia, o que facilitou a ida das pessoas a praias. Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, visitantes puderam aproveitar o mar calmo para mergulhar, além de utilizarem a orla para exercícios.

De acordo com avaliação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio está em uma área de onda de calor, com uma temperatura 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias.

Na segunda-feira (13/05), o céu continuará claro, podendo variar para parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde em alguns pontos do município. A temperatura deve variar entre 38°C e 19°C.

Já na terça-feira (14), a rápida passagem de uma frente fria pelo litoral irá ocasionar o aumento de nebulosidade, gerando previsão de chuva fraca isolada a partir da tarde. As temperaturas começarão a cair, alternando entre 30°C e 18°C, e poderão ocorrer rajadas de vento moderado a forte. A chuva deve ser menor que 5 mm/h.



Na quarta-feira (15), em função do transporte de umidade do oceano para o continente, o céu deve ficar nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento do dia. A temperatura pretende continuar caindo com máxima de 26°C e mínima de 17°C.

Na quinta-feira (16), ainda há previsão de chuviscos e chuva fraca isolada durante a madrugada. A partir da manhã, não há mais previsão. A temperatura pode variar entre 29°C e 16°C.