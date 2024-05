Confusão aconteceu nos arredores do Maracanã antes do jogo contra o Flamengo - Reprodução

Publicado 11/05/2024 18:28

Rio - Policiais militares e torcedores do Corinthians se envolveram em uma confusão, na tarde deste sábado (11), antes do jogo entre o clube paulista e o Flamengo, nos arredores do Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o barulho de tiros de armas de borracha e o uso de gás lacrimogênio. Em uma gravação, agentes aparecem batendo com cassetetes em torcedores caídos.

AGORA: Confusão entre policia e torcedores do Corinthians no entorno do Maracanã. pic.twitter.com/pHAHdsNX8w — Luca do mundo (@Lucadomundo) May 11, 2024

Segundo a Polícia Militar, os torcedores tentaram invadir o estádio sem ingressos e policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) interviram. De acordo com o comando da unidade, os agentes dispersaram os torcedores e o jogo seguiu sem alteração. Não houve registro de feridos nem de presos.

