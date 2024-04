Flores recebidas pela poeta Roseana Murray após alta hospitalar - Reprodução / Redes sociais

Flores recebidas pela poeta Roseana Murray após alta hospitalarReprodução / Redes sociais

Publicado 21/04/2024 11:33 | Atualizado 21/04/2024 14:02

Rio - Após a alta hospitalar na quinta-feira, a poeta Roseana Murray compartilhou nas redes sociais presentes que recebeu. Em publicação feita neste domingo (21), a escritora mostrou sua mesa com diversas flores e agradeceu o carinho. Murray ainda recebeu bilhetes, cartas escritas à mão, queijos e um desenho de Ricardo Moura, artista que também vive em Saquarema, na Região dos Lagos, que a ilustrou com um "braço invisível".

"O interior da casa se transformou em jardim de orquídeas. Recebi tantas flores, bilhetes, cartinhas escritas à mão. Até um lacticínio de Saquarema, não conheço ninguém de lá, mandou um pacote de queijos e iguarias. O melhor foi o bilhete, eles me desejaram boa sorte e terminaram com aspas "Lute como uma poeta". Pode ser que o elo que tenham com a literatura e a poesia não seja tão grande, mas a beleza dessa corrente de milhões de pessoas em forma de reza, lendo meus poemas, é algo inédito. Recebi um retrato, desenho de Ricardo Moura, artista de Saquarema que me emocionou imensamente porque ele me fez com braço invisível Agradeço cada pessoa que esteve envolvida nesse processo de transformar dor em poesia", escreveu a poeta.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roseana Murray (@roseanamurray)

Segundo os cirurgiões plásticos Leonardo Freitas, Thiago Genn e Tarcísio Encinas, a recuperação da escritora foi surpreendente. "Já recebemos ataques de pitibulls, mas não nessa quantidade. Nesse caso, foram três cachorros, resultando em várias feridas quase que no corpo inteiro e bem violentas. Acredito que o caso dela foi um dos mais graves de mordida de cão que tivemos aqui no hospital", explicou Freitas.

Ainda segundo o cirurgião, Roseana vai poder ter uma vida normal, precisando retornar ao hospital algumas vezes para trocar os curativos e ser acompanhada. Além disso, ela terá que adaptar a não ter o braço direito, que precisou ser amputado.

No dia do ataque, os tutores dos animais, Kayky da Conceição Dantas Pinheiro, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro e Davidson Ribeiro dos Santos, foram presos pelo crime de maus-tratos. Três dias depois as prisões foram convertidas em preventiva e no dia 10, o trio recebeu liberdade provisória.

Segundo o relator do caso, desembargador Gilmar Augusto Teixeira, os tutores não representam risco para a ordem pública ou econômica, já que os animais não estão mais em posse deles. Embora soltos, Kayky, Ana Beatriz e Davidson terão que cumprir duas medidas cautelares: manutenção da perda temporária da tutela dos animais apreendidos e proibição de aquisição de outros animais domésticos até o julgamento.