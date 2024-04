Rio Artes celebra sua 16ª edição - Divulgação

Rio Artes celebra sua 16ª ediçãoDivulgação

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 22/04/2024 03:00

Rio - A 16ª edição da Rio Artes está chegando com força total ao coração do Rio de Janeiro. A feira, que acontecerá de 24 a 28 de abril de 2024 no Centro de Convenções Expomag, na Cidade Nova, é uma das principais celebrações da economia criativa no Estado do Rio. Com foco no fomento de modelos de negócio e gestão originados do conhecimento e criatividade, o evento se destaca como um importante impulsionador de trabalho e renda, consolidando o Rio de Janeiro como líder nesse setor.

Nesta edição, a Rio Artes traz um novo reposicionamento da marca, abrangendo diversas áreas da economia criativa nacional, incluindo artesanato, moda, decoração, saúde e gastronomia, além de abordar pilares de gestão do empreendedorismo e expressão cultural. O evento terá uma programação diversificada que promete agradar a todos os públicos, com atividades para PCDs, público jovem e muito mais.

De acordo com um levantamento feito pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI), um milhão de novos empregos serão gerados pela economia criativa até 2030, aumentando a participação do setor no PIB brasileiro. Atualmente, a economia criativa emprega 7,4 milhões de trabalhadores no Brasil, um número que pode chegar a 8,4 milhões em 2030, segundo dados da PNAD contínua do IBGE.



Atrações para toda a família

A Rio Artes 2024 oferece uma ampla gama de atividades para toda a família. Em parceria com o Clube Empreendedor Brasil, o evento será palco de cursos de empreendedorismo para jovens a partir de 8 anos. O banco social parceiro ACREDITA também estará presente, oferecendo empréstimos e um sistema de seleção focado no potencial dos empreendedores.

O compromisso da feira com a capacitação continua forte, sendo referência nesse aspecto. Em parceria com o SENAI CETIQT, a Rio Artes oferece cursos para suprir a demanda de costureiras na indústria da moda. O Senac também participará com espaço de capacitação, oferecendo oficinas de gastronomia, moda, bem-estar, oficina de DJ, espaço comercial e palestras.

Na área da saúde, um polo de beleza em Caxias pela Faetec oferecerá cursos de estética e beleza. Além disso, a Secretaria de Cultura marcará presença com uma exposição de peças de artesanato cultural de todo o Estado do Rio de Janeiro, além de atrações culturais, danças e músicas no Palco das Artes, desfile de moda, palestras e debates.

As noites serão animadas pelo Palco SESC com apresentações de artistas renomados e desfiles de moda. Nos dias 24, 26, 27 e 28 de abril, a partir das 18h, haverá o Projeto Palco Sesc com música popular brasileira. Já no dia 25, a feira mergulha no cenário português com a Noite de Portugal, incluindo apresentações de danças folclóricas e a Noite do Fado com a cantora Maria Alcina.

Na área gastronômica, o espaço contará com diversos food trucks oferecendo sabores de diferentes países, proporcionando uma verdadeira experiência culinária ao público presente.

Serviço:

Feira: Rio Artes 2024

Data: 24 a 28 de abril de 2024

Horário: Das 10h às 20h

Local: Centro de Convenções Expomag (Rua Beatriz Larragoitti Lucas, Cidade Nova, Centro)

Ingressos e mais informações: R$14,00 (meia-entrada) e R$28,00 (inteira) em rioartesmanuais.com.br

Pontos de venda: Lojas Caçula em Caxias, Centro (Buenos Aires), Copacabana, Madureira, Resende, São Cristóvão e Barra da Tijuca