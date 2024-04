Publicado 22/04/2024 01:00

Na manchete: a analista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Karen Mancini, de 39 anos, foi encontrada morta dentro de casa. Uma das linhas de investigação da polícia é que ela pode ter sido vítima de feminicídio em Friburgo.

Manifestação em Copacabana teve ataques a Alexandre de Moraes, homenagens a Elon Musk e discurso de Jair Bolsonaro.

Aposta do Rio acerta os seis números da Mega-Sena e fatura R$ 102 milhões.

Homem desaparece no mar da Praia da Barra da Tijuca após acidente com jet-ski.

Veja quais cuidados tomar antes de comprar carro em locadoras de veículos.

No D: campeão do 'BBB 24', Davi Brito postou um texto no Instagram para Mani Reggo após ela fazer desabafo sobre mudança no status do relacionamento e parar de seguir o baiano nas redes sociais.

No Ataque: Botafogo vence o Juventude de goleada: 5 a 1. Flamengo fica no 0 a 0 com o Palmeiras e perde a liderança do Brasileiro.